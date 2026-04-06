San Buenaventura celebra el Viernes de 10 con actividades familiares

San Buenaventura, Coah.– El Ayuntamiento de San Buenaventura prepara un "Viernes de 10" con actividades para toda la familia durante el periodo vacacional de Semana Santa, invitando a la población y visitantes a disfrutar de la cultura, gastronomía y tradición del municipio.

Las actividades iniciarán el viernes 10 de abril desde temprana hora con el Concurso Gastronómico del Nopal, programado a las 10:00 de la mañana en la Plaza Principal, con el objetivo de promover la riqueza culinaria local y fortalecer las tradiciones de cocina ancestral.

Por la tarde, la celebración continuará con la Callejoneada San Buena 2026, que dará inicio a las 6:30 pm, teniendo como punto de salida la Alameda Juárez (frente a explanada de SIMAS) y concluyendo en la Plaza Principal, donde se realizará una verbena popular.

Durante el recorrido, las familias podrán disfrutar de mojigangas, tambora, historias, leyendas interactivas, actuaciones y música en vivo, creando un ambiente festivo para todas las edades.

Se invita a los asistentes a vestir de color blanco, para dar identidad a la caminata y participar en esta tradicional callejoneada que recorrerá puntos emblemáticos como la Plaza de la Cultura y la Alameda Juárez.

El alcalde Javier Flores Rodríguez, junto a la regidora de Turismo y Fomento Económico Zuleiky Ortiz y el director Rolando Salas, continúan impulsando actividades que promueven la convivencia familiar y el turismo local, luego del éxito del corredor gastronómico El Paradero del Sabor.