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Coahuila

San Buenaventura celebra el Viernes de 10 con actividades familiares

La Callejoneada San Buena 2026 comenzará en la Alameda Juárez y concluirá en la Plaza Principal.

Por Staff / La Voz - 06 abril, 2026 - 05:53 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.– El Ayuntamiento de San Buenaventura prepara un "Viernes de 10" con actividades para toda la familia durante el periodo vacacional de Semana Santa, invitando a la población y visitantes a disfrutar de la cultura, gastronomía y tradición del municipio.

      Las actividades iniciarán el viernes 10 de abril desde temprana hora con el Concurso Gastronómico del Nopal, programado a las 10:00 de la mañana en la Plaza Principal, con el objetivo de promover la riqueza culinaria local y fortalecer las tradiciones de cocina ancestral.

      Por la tarde, la celebración continuará con la Callejoneada San Buena 2026, que dará inicio a las 6:30 pm, teniendo como punto de salida la Alameda Juárez (frente a explanada de SIMAS) y concluyendo en la Plaza Principal, donde se realizará una verbena popular.

      Durante el recorrido, las familias podrán disfrutar de mojigangas, tambora, historias, leyendas interactivas, actuaciones y música en vivo, creando un ambiente festivo para todas las edades.

       

      Se invita a los asistentes a vestir de color blanco, para dar identidad a la caminata y participar en esta tradicional callejoneada que recorrerá puntos emblemáticos como la Plaza de la Cultura y la Alameda Juárez.

      El alcalde Javier Flores Rodríguez, junto a la regidora de Turismo y Fomento Económico Zuleiky Ortiz y el director Rolando Salas, continúan impulsando actividades que promueven la convivencia familiar y el turismo local, luego del éxito del corredor gastronómico El Paradero del Sabor.

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