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Coahuila

Más de 200 taxis serán revisados en Frontera

Hasta el momento, no se han detectado taxis irregulares en Frontera, gracias a las estrictas sanciones de la Ley de Transporte.

Por Azucena Tenorio - 06 abril, 2026 - 07:03 p.m.
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      FRONTERA, COAHUILA.- Más de 200 unidades de taxi serán sometidas a revisión físico-mecánica en el municipio de Frontera, como parte de las acciones para garantizar un servicio seguro y en regla, informó el director de Transporte y Vialidad, José Ibarra.

      El funcionario señaló que en próximos días sostendrán una reunión con los 10 secretarios generales del gremio para definir la fecha en que se llevará a cabo la inspección de las 224 concesiones de taxi que actualmente operan en la ciudad.

      "Nos reuniremos con los 10 secretarios generales para establecer el día de la revisión físico-mecánica de todas las unidades. Este proceso ya se realizó el año pasado; además, hace un mes se aplicó al transporte escolar y posteriormente al transporte municipal", explicó.

       

      Indicó que como parte de este programa también se contempla la participación de un laboratorio especializado que se encargará de realizar exámenes toxicológicos a los operadores, con el fin de garantizar resultados confiables y reforzar la seguridad de los usuarios.

      José Ibarra detalló que los vehículos que actualmente prestan el servicio corresponden a modelos entre 2014 y 2026, los cuales deberán cumplir con los lineamientos establecidos para continuar en circulación.

      Finalmente, destacó que hasta el momento no se ha detectado la operación de taxis irregulares o "pirata", ya que, dijo, las sanciones contempladas en la Ley de Transporte son estrictas y contemplan multas elevadas, lo que ha inhibido este tipo de prácticas.

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