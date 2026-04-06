Más de 200 taxis serán revisados en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Más de 200 unidades de taxi serán sometidas a revisión físico-mecánica en el municipio de Frontera, como parte de las acciones para garantizar un servicio seguro y en regla, informó el director de Transporte y Vialidad, José Ibarra.

El funcionario señaló que en próximos días sostendrán una reunión con los 10 secretarios generales del gremio para definir la fecha en que se llevará a cabo la inspección de las 224 concesiones de taxi que actualmente operan en la ciudad.

"Nos reuniremos con los 10 secretarios generales para establecer el día de la revisión físico-mecánica de todas las unidades. Este proceso ya se realizó el año pasado; además, hace un mes se aplicó al transporte escolar y posteriormente al transporte municipal", explicó.

Indicó que como parte de este programa también se contempla la participación de un laboratorio especializado que se encargará de realizar exámenes toxicológicos a los operadores, con el fin de garantizar resultados confiables y reforzar la seguridad de los usuarios.

José Ibarra detalló que los vehículos que actualmente prestan el servicio corresponden a modelos entre 2014 y 2026, los cuales deberán cumplir con los lineamientos establecidos para continuar en circulación.

Finalmente, destacó que hasta el momento no se ha detectado la operación de taxis irregulares o "pirata", ya que, dijo, las sanciones contempladas en la Ley de Transporte son estrictas y contemplan multas elevadas, lo que ha inhibido este tipo de prácticas.