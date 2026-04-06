Cuatro Ciénegas reporta éxito turístico en Semana Santa

Cuatro Ciénegas, Coah.- Durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas registró una importante actividad turística y social, consolidándose como uno de los destinos preferidos del norte de México.

La plaza principal se convirtió en uno de los puntos de mayor afluencia, donde se ofrecieron atractivos como juegos mecánicos, venta de artesanías y antojitos, lo que además de brindar espacios de esparcimiento, representó una importante derrama económica para el comercio local.

La variada cartelera de eventos permitió reunir a familias locales y visitantes, generando un ambiente de convivencia, recreación y fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, los principales parques turísticos del municipio mantuvieron una constante presencia de visitantes, quienes disfrutaron de estos espacios en un entorno ordenado, seguro y familiar.

En ese sentido, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó una reunión de evaluación con las distintas dependencias y equipos que participaron en el operativo de Semana Santa, se analizaron los resultados obtenidos en esta primera etapa del periodo vacacional.

"Gracias al trabajo coordinado, la planeación anticipada y el compromiso de cada una de las áreas involucradas, logramos concluir esta primera semana con saldo blanco, garantizando la seguridad tanto de nuestros habitantes como de quienes nos visitaron", subrayó el edil.

Finalmente, Leija Vega reconoció la respuesta positiva de la ciudadanía y de los turistas que eligieron Cuatro Ciénegas como destino, lo que refleja la confianza en un municipio seguro, organizado y con una amplia oferta turística.