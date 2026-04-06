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Coahuila

Ambiente festivo reúne a familias en parque recreativo La Luz

Decenas de personas se reunieron para bailar y disfrutar en comunidad en Villa Unión.

Por Alberto Ibarra Riojas - 06 abril, 2026 - 07:05 p.m.
Ambiente festivo reúne a familias en parque recreativo La Luz
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      Villa Unión, Coah. — Con música en vivo y un ambiente completamente familiar, el parque recreativo La Luz fue escenario de dos días de celebración durante las festividades de Pascua, donde decenas de personas se dieron cita para bailar y disfrutar en comunidad.

      ¿Cómo ocurrió la celebración en Villa Unión?

      Asistentes destacaron la energía y el entusiasmo que se vivió durante el evento, donde la música fue el principal punto de encuentro, permitiendo que familias, jóvenes y adultos convivieran en un espacio de sana diversión.

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      Reacciones del público y organizadores

      Quienes formaron parte del espectáculo agradecieron la respuesta del público, resaltando la calidez de la gente que acudió a disfrutar de cada presentación y que contribuyó a crear un ambiente alegre y participativo.

      Finalmente, coincidieron en que este tipo de actividades fortalecen la convivencia social y esperan que se continúen realizando, para seguir ofreciendo espacios de esparcimiento que reúnan a la comunidad.

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