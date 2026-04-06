Entrega de bomba y paneles solares en Castaños

Castaños, Coah.– Como parte del compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de una bomba y paneles solares para el sistema de agua en el ejido El Márquez, acción que permitirá garantizar el abasto del vital líquido para las familias de la comunidad.

El evento fue encabezado por la Presidenta Municipal, quien estuvo acompañada del comisariado ejidal, Benjamín Costilla; funcionarios locales y habitantes de la comunidad, quienes fueron testigos de la entrega de este proyecto que representa un beneficio significativo, al asegurar un suministro más eficiente, constante y sustentable, mejorando así la calidad de vida y las condiciones para las actividades diarias.

El comisariado ejidal, Benjamín Costilla, informó que el pozo cuenta con más de 30 años de antigüedad, por lo que requería adecuaciones para optimizar su funcionamiento, mismas que se lograron gracias al trabajo coordinado que permitió rehabilitar y fortalecer este sistema.

Por su parte, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora subrayó que estas acciones son resultado de las gestiones realizadas por el comisariado ejidal, las cuales fueron presentadas ante el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, donde se encontró una respuesta positiva para impulsar el proyecto.

"Trabajando en equipo entre ejidatarios, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y Municipio, se pueden lograr este tipo de apoyos para que lleguen a todos los ejidos, en la medida de las posibilidades", expresó la edil.

Para finalizar, Sifuentes Zamora reiteró su compromiso con la gente del campo, asegurando que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura básica en las comunidades rurales, especialmente en temas prioritarios como el acceso al agua, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de las familias.