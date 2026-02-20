Javier Flores entrega calzado a empleados en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Como parte del compromiso de fortalecer las condiciones laborales del personal operativo, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la entrega de calzado de trabajo a empleados de campo de distintos departamentos del Ayuntamiento de San Buenaventura.

El apoyo fue dirigido a trabajadores de áreas como Deportes, Salud, Sindicalía, limpieza, Ecología, Alumbrado, obras públicas por mencionar algunos; quienes diariamente realizan labores esenciales para el funcionamiento y mantenimiento del municipio.

Durante la entrega, el edil destacó que dotar de equipo adecuado al personal es una prioridad, ya que les permite desempeñar sus funciones con mayor seguridad, comodidad y eficiencia.

“Reconocemos el esfuerzo que realizan todos los días en beneficio de la comunidad. Contar con calzado apropiado no es un lujo, es una necesidad básica para prevenir riesgos y proteger su integridad”, expresó.

Por su parte, los servidores públicos agradecieron el respaldo del Gobierno Municipal, señalando que este tipo de acciones fortalecen su desempeño y demuestran el interés de la administración por brindarles mejores condiciones laborales.

Este tipo de iniciativas no solo mejoran la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuyen a un mejor servicio a la comunidad, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar de sus empleados.