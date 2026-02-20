Frontera: Se agotan fichas para nueva carrera de Inteligencia Artificial en Conalep

FRONTERA, COAHUILA.- El director estatal del Conalep, Alfio Vega de la Peña, informó que se agotaron todas las fichas para la nueva carrera de Inteligencia Artificial que comenzará el próximo ciclo escolar en el plantel de Frontera, lo que refleja el alto interés de los jóvenes por incorporarse a áreas tecnológicas vinculadas al sector industrial.

El funcionario destacó que esta nueva oferta académica responde a las necesidades actuales de la industria y a los procesos de actualización tecnológica que demandan perfiles cada vez más especializados. "Es un tema que tiene mucha demanda y estamos seguros que con esto impulsaremos más al Conalep. Estamos haciendo más promoción en secundarias, pero las fichas ya se agotaron y en agosto recibiremos a cerca de 4 mil alumnos", señaló.

Vega de la Peña subrayó que vienen cosas buenas para el Conalep en Frontera, ya que se ha tenido una excelente aceptación por parte de estudiantes que están por egresar de secundaria y buscan integrarse al plantel el próximo ciclo escolar. Indicó que la institución ya cuenta con un laboratorio equipado para el desarrollo de prácticas relacionadas con Inteligencia Artificial, lo que permitirá a los alumnos formarse con herramientas acordes a las exigencias del mercado laboral.

Añadió que, además de esta nueva carrera, las especialidades vinculadas al sector industrial continúan registrando alta demanda en la región, como Sistemas de Mantenimiento Electrónico y diversas carreras administrativas, consolidando al Conalep como una opción educativa alineada al crecimiento económico de Frontera.