Joven boxeador de San Buenaventura brilla en competencia estatal

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El joven boxeador Christopher Javier Abundis Cruz, de 15 años y vecino de la colonia Benito Juárez, regresó orgulloso a su municipio tras obtener el segundo lugar en la etapa estatal de boxeo, celebrada en Torreón.

Con apenas medio año de entrenamiento formal, Christopher demostró disciplina y talento al enfrentarse a competidores de alto nivel, logrando posicionarse entre los mejores de su categoría.

"Fue difícil porque el nivel era muy alto, pero me sentí muy bien compitiendo. A mis compañeros les digo que sí se pueden lograr los objetivos con disciplina y esfuerzo", expresó el joven deportista, quien tiene como meta llegar al boxeo profesional.

El pugilista acudió a la Presidencia Municipal para agradecer el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez, quien apoyó con gastos de hospedaje y transporte para que pudiera asistir a la competencia estatal.

Por su parte, su entrenadora Alejandra destacó el potencial del joven y señaló que continuará preparándolo para futuras competencias. "Tiene talento, pero necesitamos seguir trabajando en la disciplina y el fogueo. El próximo año buscaremos el oro y posteriormente avanzar a competencias nacionales", señaló.

Christopher entrena en el Gimnasio Municipal "Juan Garza Benavides", donde las inscripciones permanecen abiertas para niñas, niños y jóvenes interesados en practicar boxeo. Los entrenamientos se realizan lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 7:30 de la tarde.