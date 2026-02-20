Contactanos
Coahuila

Joven boxeador de San Buenaventura brilla en competencia estatal

Con solo seis meses de entrenamiento formal, el boxeador de San Buenaventura se posiciona entre los mejores de su categoría, mostrando gran disciplina.

Por Staff / La Voz - 20 febrero, 2026 - 07:14 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El joven boxeador Christopher Javier Abundis Cruz, de 15 años y vecino de la colonia Benito Juárez, regresó orgulloso a su municipio tras obtener el segundo lugar en la etapa estatal de boxeo, celebrada en Torreón.

      Con apenas medio año de entrenamiento formal, Christopher demostró disciplina y talento al enfrentarse a competidores de alto nivel, logrando posicionarse entre los mejores de su categoría.

      "Fue difícil porque el nivel era muy alto, pero me sentí muy bien compitiendo. A mis compañeros les digo que sí se pueden lograr los objetivos con disciplina y esfuerzo", expresó el joven deportista, quien tiene como meta llegar al boxeo profesional.

      El pugilista acudió a la Presidencia Municipal para agradecer el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez, quien apoyó con gastos de hospedaje y transporte para que pudiera asistir a la competencia estatal.

      Por su parte, su entrenadora Alejandra destacó el potencial del joven y señaló que continuará preparándolo para futuras competencias. "Tiene talento, pero necesitamos seguir trabajando en la disciplina y el fogueo. El próximo año buscaremos el oro y posteriormente avanzar a competencias nacionales", señaló.

      Christopher entrena en el Gimnasio Municipal "Juan Garza Benavides", donde las inscripciones permanecen abiertas para niñas, niños y jóvenes interesados en practicar boxeo. Los entrenamientos se realizan lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 7:30 de la tarde.

