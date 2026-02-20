Mercadito en Castaños: productos básicos a bajo costo para familias

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme objetivo de respaldar la economía de las familias y generar condiciones de bienestar social, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el programa Mejora Coahuila, llevó el Mercadito a la zona centro del municipio, acercando productos de la canasta básica a bajo costo, así como diversos servicios y beneficios directamente a las y los habitantes de este sector.

En un esfuerzo de trabajo conjunto y cercano a la ciudadanía, la Presidenta Municipal Yesica Sifuentes Zamora, acompañada del Delegado Municipal de Mejora Coahuila, Aldo Veliz, prepararon esta actividad, conscientes de que este tipo de acciones permiten atender de manera directa las principales necesidades de la población, especialmente de quienes más lo requieren.

Durante la jornada, las familias pudieron acceder a la venta de productos de la canasta básica a precios accesibles, así como a diversas asesorías y servicios de apoyo social, reafirmando el compromiso de brindar atención integral y cercana a la comunidad.

La Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora expresó su agradecimiento al Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, así como al equipo de Mejora Coahuila encabezado por su Coordinador, Gabriel Elizondo Pérez, por el respaldo constante que se ha traducido en beneficios tangibles para las familias castañenses en los últimos meses.

Resaltó que el Mercadito tiene como principal finalidad fortalecer la economía familiar, apoyar el ingreso de los hogares y acercar atención, orientación y asesoría a las personas que así lo requieran en distintos temas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

"Hemos recorrido las distintas colonias y visitado parte de los ejidos con este programa, el cual vamos a seguir llevando a cada rincón de Castaños, porque nuestro compromiso es estar cerca de la gente y apoyar a quienes más lo necesitan", afirmó la Presidenta Municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, impulsando programas sociales que fortalecen el bienestar, la economía familiar y el desarrollo social del municipio.