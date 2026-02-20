Sara Pérez Cantú anuncia inversión en sanitarios de Conalep Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, se comprometió a respaldar al Conalep Frontera con la rehabilitación de sus sanitarios, proyecto que contempla una inversión estimada de entre 250 y 300 mil pesos, una obra importante para la matrícula estudiantil.

Durante el evento de arranque del ciclo escolar en el plantel, la alcaldesa informó que, tras recibir la solicitud formal por parte de las autoridades educativas para mejorar las condiciones de los baños, el Gobierno Municipal aceptó dar seguimiento inmediato a la petición.

Explicó que será el departamento de Obras Públicas, a cargo del Regidor Orlando Hipólito Plaza, el encargado de realizar el estudio técnico y el diseño correspondiente para definir los trabajos a ejecutar. "Serán alrededor de 250 a 300 mil pesos; hasta ahorita es la única petición. Trabajando juntos de la mano, de repente las cuadrillas de limpieza acuden al plantel, como al resto de las escuelas que solicitan el servicio", señaló.

Pérez Cantú destacó que su administración continuará fortaleciendo la infraestructura educativa en el municipio, atendiendo las necesidades que se presenten en instituciones de todos los niveles, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y seguros para la comunidad estudiantil de Frontera.

