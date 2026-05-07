Richards Estrada pide cámaras de solapa para Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia y evitar malos entendidos durante la atención de reportes y detenciones, la Dirección de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas solicitará entre 10 y 15 nuevas cámaras de solapa para los elementos de la corporación.

El director de Seguridad Pública, Richards Estrada Picena, informó que actualmente cuentan con 12 dispositivos, sin embargo, varios de ellos presentan fallas técnicas, principalmente en la duración de la batería y en la pérdida de grabación durante los turnos de trabajo.

"Tuvimos una reunión con el alcalde Víctor Leija Vega para que los muchachos tengan nuevas cámaras, ya que las que tenemos tienen fallas y se descargan más rápido, por lo que perdemos mucha grabación del turno. Actualmente tenemos 12 y pediremos 15, no queremos que haya abusos de autoridad o corrupción", señaló.

Explicó que estas herramientas han sido de gran utilidad para respaldar el actuar de los elementos, así como para aclarar situaciones en las que algunos ciudadanos han presentado versiones distintas sobre los hechos ocurridos.

Indicó que incluso ya se han registrado casos donde las grabaciones han permitido demostrar la veracidad de los procedimientos, evitando conflictos mayores y fortaleciendo la confianza en la corporación policiaca.

Estrada Picena destacó que la adquisición de estas nuevas cámaras podría concretarse con parte del recurso que recientemente llegó a través del programa Fortaseg, lo que permitiría mejorar el equipamiento y brindar mayor certeza tanto a los oficiales como a la ciudadanía.