Pronnif Frontera atiende agresión a alumno de secundaria

FRONTERA, COAHUILA.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de Frontera atendió un reporte canalizado por la Policía Escolar, luego de que un alumno de la Secundaria Número 1 "Héroe de Nacozari" fuera agredido físicamente por dos adolescentes afuera del plantel.

La titular de la dependencia, Norma Leija Martínez, informó que los presuntos responsables no son compañeros de la misma institución, sino jóvenes de otros planteles educativos, e incluso uno de ellos ya no cursa la secundaria. De acuerdo con el reporte, los adolescentes esperaron al estudiante a la salida de la escuela, donde se generó una riña que terminó con la agresión física. Se indicó que uno de los atacantes utilizó una manopla para golpear al menor, por lo que el caso fue turnado a las autoridades correspondientes.

"El día de hoy tuvimos intervención con la familia, está bajo el cuidado de la abuela materna y el papá en ocasiones lo ve. Se me dieron instrucciones a la abuela para los trámites correspondientes", explicó.

Asimismo, señaló que se brindó apoyo psicológico a través del Centro de Atención Integral para la Familia (CAIF) de Frontera, tanto para el menor como para sus familiares, con el fin de dar seguimiento emocional tras lo ocurrido. Norma Leija Martínez indicó que también se canalizó el caso al Ministerio Público especializado en adolescentes para presentar la denuncia formal, ya que será esa instancia la encargada de tipificar el delito y dar continuidad a la investigación.

Finalmente, reiteró que Pronnif continuará acompañando a la familia durante el proceso legal y de atención integral, priorizando en todo momento el bienestar del menor afectado.