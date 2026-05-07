Gachupín dialoga con familias sobre seguridad y economía en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El candidato del PRI a diputado local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", sostuvo encuentros con vecinos de las colonias 16 de Abril y Lindavista, donde presentó parte de sus propuestas legislativas y reiteró su compromiso de trabajar desde el Congreso para que a Coahuila le siga yendo bien.

Acompañado por su compañero de fórmula, José Cerda de la Fuente, el aspirante priista dialogó directamente con familias de ambos sectores, escuchando sus inquietudes y compartiendo iniciativas enfocadas en fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y las oportunidades para las regiones Centro y Carbonífera.

Entre las propuestas que presentó destacan el fortalecimiento del modelo de seguridad en Coahuila, más programas sociales y de salud para las familias, becas y créditos para jóvenes y emprendedores, mayor participación ciudadana en la decisión de obras y proyectos, así como la gestión de espacios industriales que permitan atraer inversiones y generar más empleos para la región.

Durante su mensaje, Gachupín aseguró que es un hombre de palabra y que desde el Poder Legislativo será un gestor cercano a la gente, trabajando siempre con responsabilidad y resultados.

"Como padre de familia sé perfectamente cuáles son las principales preocupaciones de la gente: los hijos, la seguridad, la economía y el futuro de nuestras familias. Por eso este proyecto no se trata de prometer, se trata de trabajar por Coahuila", expresó.

Señaló que el estado ha logrado mantenerse con estabilidad, seguridad y crecimiento gracias al trabajo en equipo y a gobiernos que han sabido dar resultados, por lo que insistió en la importancia de continuar fortaleciendo ese rumbo.

"El trabajo de un legislador debe enfocarse en impulsar iniciativas que ayuden a que Coahuila siga desarrollándose, que no se interrumpa el avance y que las familias continúen mejorando su calidad de vida", puntualizó.

Asimismo, destacó que seguirá recorriendo cada sector del distrito para mantener cercanía con la ciudadanía y conocer de primera mano las necesidades de las familias.

Finalmente, Héctor García Falcón reiteró que su proyecto busca defender lo que hoy tiene Coahuila: seguridad, estabilidad y oportunidades para seguir construyendo un mejor futuro para todos.