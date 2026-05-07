Miguel Ángel Sánchez Leija alerta sobre condiciones de anexos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Las autoridades municipales de Frontera advirtieron sobre las condiciones en las que operan diversos centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos como anexos, al señalar que muchos de ellos no cuentan con lo necesario para brindar una atención adecuada a los internos.

Miguel Ángel Sánchez Leija, director de Salud Municipal, informó que el municipio no participa directamente en los procesos de regularización de estos espacios, ya que esta responsabilidad corresponde a las áreas de Regulación Sanitaria y Salud Mental del Estado, por lo que hizo un llamado para fortalecer la supervisión.

Explicó que varios de estos centros funcionan sin cumplir con requisitos básicos como documentación oficial, infraestructura adecuada y personal capacitado para atender a los pacientes, lo que representa un riesgo para quienes permanecen internados.

Entre las principales deficiencias también destaca la falta de especialistas como psiquiatras, psicólogos o médicos responsables permanentes, además de trabajadores sin la preparación necesaria para atender problemas de adicción y salud mental.

Asimismo, señaló que en algunos anexos existen condiciones inadecuadas para los pacientes, como espacios reducidos y deficiencias en la atención médica, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes buscan rehabilitación.

Otra de las preocupaciones es el manejo de medicamentos, ya que en varios casos no existe claridad sobre quién prescribe los tratamientos ni bajo qué supervisión se administran a los internos.

El funcionario aclaró que el objetivo principal es que estos centros operen bajo las normas establecidas por la Secretaría de Salud y ofrezcan condiciones dignas y seguras para quienes reciben atención.