Claudia Garza presenta su plan de trabajo en Allende

En su tercer día de campaña, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Claudia Garza, con su compañera de fórmula Maricarmen de León, recorrió el municipio de Allende con una intensa jornada de reuniones ciudadanas, encuentro con delegados del PRI y un recorrido casa por casa para presentar sus propuestas a las familias del municipio.

Durante su visita, Claudia Garza destacó que su plan de trabajo está sustentado en mantener un Coahuila blindado, donde la seguridad continúe siendo prioridad para las familias. Asimismo, reafirmó su compromiso de fortalecer los programas sociales, impulsar acciones, créditos y becas dirigidas a jóvenes y emprendedores, además de promover una mayor participación ciudadana mediante consultas y foros, donde todas las voces sean escuchadas.

"Atendemos lo que nos pide la gente, como es el empleo; yo sé gestionar y dar resultados", expresó la candidata durante los encuentros con vecinos.

Le pidió a la ciudadanía otorgarle su voto de confianza este próximo 7 de junio, al señalar que desde el Congreso se toman decisiones fundamentales para el bienestar de las familias coahuilenses.

"Los diputados deciden el presupuesto de la seguridad, de la salud, de la educación y de los programas que llegan hasta tu colonia. Conozco las necesidades de las familias y los retos de nuestras comunidades", afirmó.

"Quiero ser su diputada para representarles con responsabilidad, cercanía y compromiso. Y lo voy a hacer trabajando en equipo: contigo, con tu familia y con el gobernador Manolo Jiménez", concluyó.