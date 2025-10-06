Alertan por intentos de robo nocturnos

SALTILLO, COAHUILA.– Vecinos de la colonia Murguía manifestaron su preocupación ante la presencia de un automóvil sospechoso que, en menos de 15 días, ha sido captado en distintas ocasiones rondando la zona durante la madrugada.

Los residentes señalan que la primera visita del vehículo coincidió con un robo consumado, lo que ha generado temor entre las familias.

De acuerdo con los testimonios, se trata de un automóvil Nissan Sentra color negro, que fue detectado por cámaras de vigilancia vecinal el pasado 16 de septiembre a la 1:10 de la mañana y nuevamente la madrugada del 3 de octubre a las 2:54 a.m. frente a la privada Murguía, cerca de la privada Guadalupe.

Aunque en el segundo incidente no se reportó robo, los colonos sospechan que los ocupantes del vehículo podrían estar vigilando el área para identificar posibles objetivos.

Las imágenes de las cámaras no lograron captar con claridad las placas, lo que ha dificultado su identificación.

Los habitantes pidieron a las autoridades municipales reforzar los patrullajes nocturnos en la zona y exhortaron a otros vecinos a revisar sus sistemas de videovigilancia para aportar información que ayude a prevenir nuevos hechos.