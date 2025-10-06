Difunden prevención del cáncer de mama Con la campaña “Revísate a Tiempo”

SALTILLO, COAHUILA.- El mes de octubre es reconocido a nivel mundial como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que el Gobierno del Estado, a través de la oficina Inspira, promueve una serie de acciones que tienen que ver con la detección temprana y la prevención de este tipo de cáncer, que es el más común entre las mujeres.

“Revísate a Tiempo” es una campaña interinstitucional del Gobierno de Coahuila que busca sensibilizar y acompañar a las mujeres para que se revisen de manera oportuna y así prevenir el cáncer de mama.

Desde enero de este año, cada día 19 de todos los meses, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, comparte en sus redes sociales un formulario para que las mujeres interesadas se registren y sean contactadas directamente para programar su cita de mastografía.

“La intención es clara: que no sea solo en octubre cuando hablemos de este tema, sino durante todo el año”, comentó Paola Rodríguez.

Mencionó que en agosto se dio un paso más al capacitar a todo el personal médico de los centros de salud para que, a cada mujer que acuda a consulta, por cualquier motivo y si está en el rango de edad, se le ofrezca de manera inmediata una exploración clínica de mama. Con ello se eliminan barreras como la pena, el miedo o la falta de información, y llevamos el mensaje directamente a ellas.

Rodríguez López señaló que el objetivo es sencillo pero poderoso: que las mujeres acepten revisarse, que se detecte a tiempo y que tengan esperanza, “hoy sabemos que más del 90 por ciento de los casos detectados oportunamente tienen un pronóstico muy positivo”.

Con esta campaña, se busca que cada mujer en Coahuila sepa que revisarse es un acto de amor propio y de cuidado hacia su familia

Informó que a lo largo del mes habrá diversas activaciones y eventos que se estarán dando a conocer oportunamente.