Sari Pérez inicia cambio de tubería en Frontera para mejorar agua

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez dio inicio a los trabajos de cambio de tubería en la Calle Herreros, entre Carretera 30 y Conductores, en la Colonia Héroes de Nacozari. Estuvo acompañada por el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Eduardo Campos Villarreal.

¿Qué ocurrió?

La obra contempla la reposición de la red en 61 tomas domiciliarias con una inversión de un millón 467 mil pesos. En total, se intervendrán 461 metros lineales de tubería con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable para las familias del sector.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante el inicio, vecinos del lugar agradecieron a las autoridades por atender una necesidad que, dijeron, llevaban tiempo solicitando. La alcaldesa destacó que esta es la sexta obra en la que trabajan de manera conjunta el Municipio y SIMAS, con el propósito de renovar infraestructura hidráulica en distintos puntos de la ciudad.