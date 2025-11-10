Yesica Sifuentes Zamora entrega material educativo en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Manteniendo su cercanía con la comunidad escolar del municipio, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la ceremonia del lunes cívico en la Escuela Primaria Dr. Rafael Cepeda, donde realizó la entrega de material educativo y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los valores y la educación en Castaños.

El acto contó con la presencia de miembros del cabildo, docentes, alumnos y padres de familia, quienes participaron con entusiasmo en la ceremonia que marca el inicio de la semana escolar y promueve la unidad, el civismo y la cercanía social.

"Eventos como este nos recuerdan la importancia de los valores como el respeto, la solidaridad y, sobre todo, el amor a nuestra patria. Sin duda, cada día es una oportunidad para construir un mejor futuro, y ese futuro lo estamos formando aquí, en nuestras escuelas", expresó la presidenta municipal.

¿Cuál es el compromiso de la alcaldesa con la educación?

Asimismo, Sifuentes Zamora mencionó que se mantiene una estrecha coordinación con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de atender las necesidades prioritarias de las instituciones educativas, especialmente aquellas relacionadas con la infraestructura, el mantenimiento y la dotación de materiales que garanticen espacios dignos y seguros para los estudiantes.

Durante su visita al plantel, Sifuentes Zamora hizo entrega de material educativo, reafirmando su compromiso de continuar gestionando recursos y apoyos que beneficien directamente a las escuelas del municipio. Además, anunció que se realizará una jornada de limpieza y rehabilitación en las instalaciones del plantel, con la participación del personal de la administración local.

"Tenemos muy claro que invertir en la educación es invertir en el futuro. Por eso seguiremos recorriendo las escuelas, escuchando a las y los maestros, y atendiendo las necesidades de cada comunidad educativa. Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan las mejores condiciones para aprender y desarrollarse", subrayó la presidenta municipal.

¿Qué acciones se están tomando para mejorar las escuelas?

Para finalizar, la alcaldesa también reconoció la labor del personal docente y de los padres de familia, quienes —dijo— desempeñan un papel fundamental en la formación integral de los estudiantes.

"Agradezco de corazón a todas las maestras, maestros y padres por su compromiso. La educación no solo se construye en las aulas, sino con el trabajo conjunto de todos. En Castaños seguiremos apostando por la educación y los valores, porque ahí empieza el verdadero cambio social", añadió.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una administración cercana, solidaria y comprometida con la educación como base del desarrollo social.