Protección Civil controla incendio en relleno sanitario de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Luego de varios días de intensa labor, el incendio en el relleno sanitario de Cuatro Ciénegas quedó prácticamente extinguido, gracias al trabajo coordinado entre Protección Civil y el área de Ecología del municipio.

El alcalde Víctor Leija Vega informó que, tras una jornada exhaustiva, el personal municipal tuvo un merecido descanso y este lunes retomó labores para asegurar que no se reaviven las llamas. "Hoy continuarán los trabajos y esperamos que ya quede apagado al cien por ciento, aunque lo que queda es mínimo. La investigación sigue y está en manos del Ministerio Público; no sé si ya hayan citado a personas o si existan señalados", comentó el edil.

Leija Vega confirmó que el siniestro fue provocado, por lo que el Ayuntamiento interpuso las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público con el propósito de dar con los responsables.

¿Qué ocurrió?

A pesar del esfuerzo de los cuerpos de rescate, el fuego se propagó con rapidez debido a la naturaleza del material acumulado en el sitio. Ante el riesgo, las autoridades optaron por no exponer al personal y permitir que las llamas siguieran su curso controlado, manteniendo vigilancia permanente.

Actualmente, el relleno sanitario se encuentra casi totalmente consumido, y en el lugar permanecen brigadas con tres unidades de 40 mil litros de agua cada una, para evitar que el fuego vuelva a encenderse.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El alcalde reconoció la labor titánica del personal que, día y noche, ha trabajado para proteger el entorno y garantizar la seguridad de los habitantes.