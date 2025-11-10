Frontera garantiza suministro de agua de riego con rehabilitación del canal

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar el suministro de agua de riego en los ejidos de Frontera y municipios vecinos de la Región Centro, la alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó las gestiones correspondientes con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para realizar la limpieza y rehabilitación del canal de la Saca Salada. Con una inversión total de 2 millones de pesos, el proyecto permitirá mejorar el flujo del agua hacia las comunidades agrícolas de Frontera, Lamadrid, Nadadores y San Buenaventura, beneficiando directamente a las familias de esos municipios que dependen del campo.

¿Qué incluye el proyecto de rehabilitación?

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez García, explicó que la obra contempla la limpieza de seis kilómetros del canal, en dos etapas de tres kilómetros cada una, a partir del crucero del ferrocarril, en la carretera 30, rumbo a Cuatro Ciénegas, en la zona conocida como El Peñón. La Saca Salada, con una extensión de 82 kilómetros, es un afluente natural alimentado por más de diez pozas, cuya conservación es esencial para mantener la productividad agrícola de la región.

¿Cómo se financia el proyecto?

El proyecto fue impulsado formalmente por el Ejido 8 de Enero, titular de la concesión ante Conagua, que aportó el 75% de los recursos. Sin embargo, ante la falta del monto restante, alrededor de 400 mil pesos, la alcaldesa Sari Pérez gestionó el apoyo estatal que permitió completar la inversión y poner en marcha los trabajos. "Esta acción garantiza agua para nuestros ejidos y representa un impulso directo al desarrollo del campo. Agradecemos el respaldo del gobernador Manolo Jiménez por responder al esfuerzo de la gente trabajadora de la Región Centro", destacó la alcaldesa.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la productividad y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, fortaleciendo el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar el crecimiento de Frontera y la región.