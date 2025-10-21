Supervisión de Jesús Javier Flores Rodríguez en trabajos de bacheo en zona centro

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo una jornada intensiva de bacheo en diferentes calles de la zona centro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito y seguridad para los automovilistas.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez supervisó personalmente los trabajos, reafirmando su compromiso de mantener en óptimas condiciones las vialidades del municipio.

Los habitantes reconocieron las acciones permanentes del equipo de Obras Públicas, que continúa atendiendo los reportes ciudadanos y dando respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad.

En coordinación con el regidor Francisco González Pérez, la Dirección de Obras Públicas desarrolla el programa de bacheo en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de ofrecer una circulación más segura, ágil y ordenada para todas y todos los sambonenses.