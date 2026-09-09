Rosa María Hipólito encabeza Caminata Amarilla en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Presidencia Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Salud, realizó la Caminata Amarilla por la Esperanza, una actividad que reunió a estudiantes, autoridades de salud y ciudadanía en general con el propósito de promover el cuidado de la salud mental, la prevención y el acompañamiento emocional.

La caminata fue encabezada por jóvenes de distintas instituciones educativas, entre ellas el CECyTEC San Buenaventura, quienes, junto con personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 04 y asistentes de la comunidad, vistieron playeras, blusas, vestidos y accesorios amarillos como símbolo de esperanza, solidaridad y compromiso con la prevención del suicidio.

La directora de Salud Municipal, Mtra. Rosa María Hipólito, destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención, señalando que hablar sobre las emociones, escuchar con empatía y brindar apoyo oportuno puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas que atraviesan momentos difíciles.

Durante el recorrido, los participantes portaron cartulinas con mensajes positivos y de concientización como: "Hablar sana, escuchar salva", "Tu vida tiene valor", "No estás solo, pide ayuda", "Cada historia importa", "La esperanza siempre existe" y "Buscar apoyo es un acto de valentía". Asimismo, llevaron globos amarillos y expresaron consignas de aliento como "No estás solo", reforzando el mensaje de que siempre hay alguien dispuesto a escuchar y ayudar.

Los asistentes también difundieron información sobre la Línea de la Vida 800 911 2000, un servicio gratuito y confidencial de atención y orientación para personas que requieren apoyo emocional o psicológico.