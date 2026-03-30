Día Mundial del Autismo: Caminata Azul en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el municipio de San Buenaventura se vistió de empatía con la realización de la Caminata Azul, donde niñas, niños y jóvenes recorrieron las principales calles promoviendo el respeto y la inclusión.

El evento fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, junto al alcalde Javier Flores Rodríguez, quienes participaron acompañados de sus hijos, integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, unidos por una sociedad más incluyente.

Durante esta significativa actividad, asociaciones como ATEAMS y AMEPNA participaron con exposiciones que fomentaron el amor, la comprensión y la empatía hacia las personas dentro del espectro autista, destacando que el autismo no es una discapacidad, sino una condición de vida que, con el apoyo familiar, permite desarrollar habilidades y talentos únicos.

La caminata inició a las 5:00 de la tarde en la Plaza Heliodoro Rodríguez (Casa de la Cultura). Posteriormente, frente a la Presidencia Municipal, los asistentes formaron el símbolo del infinito ??, representando la diversidad y riqueza del espectro autista, para concluir en la Plaza Principal con una plática informativa.

En este contexto, la Lic. Abigail Salinas, de la asociación ATEAMS, explicó que el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo se conmemora el 2 de abril, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y promover la inclusión de quienes viven con esta condición.

Destacó que el lema de este año es "Somos infinitos", el cual resalta la diversidad dentro del espectro y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agregó que, a través del sector salud y los Sistemas DIF, se realizan diversas acciones y actividades para fomentar la inclusión, la atención y el apoyo a las personas con autismo y sus familias.

En su mensaje, la presidenta del DIF, Niria Isabel Ayala, destacó que en esta administración, junto a su esposo el alcalde Javier Flores Rodríguez, se impulsan acciones enfocadas en apoyar a las familias y fortalecer la inclusión social en San Buenaventura.