Esteban Pérez recibe apoyo ciudadano para su salud

La historia de Esteban Manuel Pérez Cuadros, un hombre que perdió la vista hace un año a causa de la diabetes y que además enfrenta la amputación de ambos pies, conmovió a la comunidad y logró despertar una ola de apoyo ciudadano que hoy comienza a rendir frutos.

Luego de que en días pasados se sentara en una banca de la plaza principal con un cartel solicitando ayuda para poder consultar a especialistas, la respuesta de la población no se hizo esperar.

Gracias a la solidaridad de la gente, logró reunir un total de 7 mil pesos, recursos que ya comenzaron a ser utilizados en su atención médica.

El hombre de 57 años de edad mostró las recetas que avalan que ya acudió a consulta con un oftalmólogo, dando así seguimiento a su tratamiento visual.

Además, señaló que, en los próximos días, posiblemente el miércoles, acudirá con un angiologo para recibir recomendaciones sobre su estado de salud, afectado principalmente por las complicaciones derivadas de la diabetes.

Indicó que aún cuenta con parte del dinero recaudado, lo que le permitirá cubrir estudios y consultas adicionales, fundamentales para evitar que la enfermedad continúe avanzando y prevenir mayores complicaciones.

Por otra parte, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se puso en contacto con él para asignarle una cita con el especialista en oftalmología el próximo 27 de abril, luego de que hace seis meses su hija lograra incorporarlo al sistema de seguridad social.

Finalmente, Esteban Manuel expresó su agradecimiento al periódico La Voz por difundir su historia, así como a la joven Fernanda Izaguirre, quien organizó una colecta que resultó clave para que pudiera acceder a las consultas médicas que hoy le brindan una esperanza de mejorar su calidad de vida.