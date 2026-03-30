Familias disfrutan del agua en Charco San Pedro: Monclova

Con el aumento de las temperaturas y en pleno periodo vacacional de Semana Santa, familias completas ya comenzaron a acudir al conocido Charco San Pedro, ubicado en el río Monclova, donde se les observa disfrutando del agua pese a las advertencias emitidas por autoridades municipales.

Niños, jóvenes y adultos han sido vistos ingresando al afluente, algunos nadando, lanzándose clavados e incluso instalándose en los alrededores para convivencias familiares con carnes asadas, convirtiendo el sitio en un punto de recreación improvisado.

Lo anterior ocurre a pesar de los llamados realizados por Protección Civil Municipal, que ha advertido sobre los posibles riesgos del lugar, entre ellos la profundidad desconocida del charco, así como la presencia de rocas u obstáculos bajo el agua que podrían representar un peligro para los visitantes.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente no ha confirmado que el agua del sitio se encuentre en condiciones óptimas para actividades recreativas, por lo que se mantiene la recomendación de evitar su uso.