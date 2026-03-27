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Coahuila

DIF San Buenaventura invita a la Caminata Azul por el autismo

Se espera la participación de familias y actividades recreativas para niños al finalizar.

Por Staff / La Voz - 27 marzo, 2026 - 05:17 p.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Sistema DIF San Buenaventura invita a la ciudadanía a participar en la Caminata Azul por el Día Mundial de Concientización del Autismo, un evento que busca fomentar el amor, la empatía y la comprensión hacia las personas dentro del espectro autista.

      La caminata se llevará a cabo el próximo 29 de marzo a las 5:00 de la tarde, iniciando en la Plaza Heliodoro Rodríguez (Casa de la Cultura) y concluyendo en la Plaza Principal, donde se espera la participación de familias, instituciones educativas y público en general.

       

      La presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, destacó que en esta administración, junto al alcalde Javier Flores Rodríguez, se trabaja en impulsar acciones que apoyen a las familias y promuevan la inclusión social.

      Se invita a los asistentes a vestir una prenda azul como símbolo de apoyo a la concientización del autismo, sumándose a este movimiento global.

       

      Al finalizar la caminata, se realizará una charla informativa dirigida a padres de familia y público en general, además de actividades recreativas para niñas y niños.

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