DIF San Buenaventura invita a la Caminata Azul por el autismo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Sistema DIF San Buenaventura invita a la ciudadanía a participar en la Caminata Azul por el Día Mundial de Concientización del Autismo, un evento que busca fomentar el amor, la empatía y la comprensión hacia las personas dentro del espectro autista.

La caminata se llevará a cabo el próximo 29 de marzo a las 5:00 de la tarde, iniciando en la Plaza Heliodoro Rodríguez (Casa de la Cultura) y concluyendo en la Plaza Principal, donde se espera la participación de familias, instituciones educativas y público en general.

La presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, destacó que en esta administración, junto al alcalde Javier Flores Rodríguez, se trabaja en impulsar acciones que apoyen a las familias y promuevan la inclusión social.

Se invita a los asistentes a vestir una prenda azul como símbolo de apoyo a la concientización del autismo, sumándose a este movimiento global.

Al finalizar la caminata, se realizará una charla informativa dirigida a padres de familia y público en general, además de actividades recreativas para niñas y niños.