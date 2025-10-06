Gobierno de Cuatro Ciénegas invita a la Caminata Familiar Canina 3K

CUATRO CIÉNEGAS.- Con la intención de promover la tenencia responsable de los animales de compañía, el Gobierno del Estado, a través del Centro de Bienestar Animal de Cuatro Ciénegas, invita a la ciudadanía a participar en la Caminata Familiar Canina 3K, una actividad que busca incentivar la convivencia familiar, el cuidado de las mascotas y generar conciencia sobre el bienestar animal.

La caminata se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a las 8:30 a. m., iniciando en el arco de la entrada y finalizando en la explanada de la Presidencia Municipal. La cuota de cooperación será de $100 pesos, y lo recaudado se destinará a actividades enfocadas en el bienestar animal dentro del municipio.

Este evento contará con la participación conjunta de diversas áreas municipales, incluyendo las direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo, Fomento Económico, así como de la Fundación Proyecto Cuatro Patas A.C., sumando esfuerzos para garantizar una jornada segura, ordenada y divertida para todas las familias y sus mascotas.

Al respecto, el Alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de iniciativas no solo promueven el cuidado responsable de los animales de compañía, sino que también fortalecen los lazos familiares y comunitarios.

"Estas actividades nos permiten fomentar valores de unión, respeto y responsabilidad hacia los animales, al mismo tiempo que fortalecemos la convivencia social y generamos espacios de integración para nuestras familias", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega invitó a la ciudadanía a inscribirse y enviar una fotografía junto a sus mascotas para formar parte de esta iniciativa que busca consolidar una cultura de respeto hacia los animales y fortalecer el tejido social en Cuatro Ciénegas.

Con actividades como esta, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal reafirman su compromiso con el bienestar animal, la participación ciudadana y la construcción de una comunidad más solidaria y consciente.