DIF San Buenaventura convoca a Recorrido Conmemorativo 8M

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el DIF San Buenaventura invita a la ciudadanía a participar en el Recorrido Conmemorativo 8M, que se realizará este domingo 8 de marzo de 2026 a las 6:00 de la tarde, teniendo como punto de inicio la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán.

Bajo el lema "Cuando una mujer avanza, avanzamos todas", esta caminata morada busca promover la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos de niñas y mujeres. La directora del DIF, Ilse Lozano, destacó que este evento representa un espacio de unión y reflexión social, y señaló que será encabezado por la presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala.

La convocatoria es abierta a toda la población, ya que se trata de un evento conmemorativo, pacífico y familiar. Se invita a mujeres, hombres, jóvenes y niños que respalden este movimiento de respeto a los derechos internacionales de las mujeres a sumarse a esta actividad que busca visibilizar la importancia de construir una sociedad más equitativa.

Como distintivo de unidad, se exhorta a los asistentes a portar una prenda morada, color que simboliza la lucha histórica por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

El DIF reiteró la invitación a la comunidad para participar en esta caminata significativa y alzar la voz en favor de una sociedad más justa: "Súmate. Tu voz cuenta."