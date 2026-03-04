Revisión de transporte escolar: José Ibarra supervisa vehículos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de iniciar la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte escolar, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera detectó entre 10 y 12 incidencias en los vehículos inspeccionados, las cuales deberán ser subsanadas en un plazo no mayor a 15 días.

El operativo arrancó el pasado sábado con la supervisión de 32 choferes, quienes debieron cumplir con la entrega de su examen toxicológico, tarjetón de identidad, licencia de conducir vigente y tarjeta de circulación al corriente, además de presentar la unidad con la que prestan el servicio.

Durante la revisión, también se verificó el fondo de contingencia con el que operan las unidades, ya que —a diferencia de otros esquemas— no manejan seguro tradicional, sino este mecanismo alterno para responder ante cualquier eventualidad.

El director José Ibarra Guajardo, dijo que algunos operadores presentaban la licencia vencida, por lo que se establecieron convenios individuales donde quedaron plasmados los hallazgos detectados y el compromiso formal de corregirlos en un periodo de 15 días.

Entre las principales incidencias encontradas se reportó el desgaste de un neumático, daño en un vidrio lateral, fallas en luces direccionales, así como observaciones estéticas y de mantenimiento en el interior de las unidades, como reparación de asientos e higiene general.

Se indicó que la instrucción de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú es mantener estricta vigilancia en este rango de cumplimiento y garantizar que los concesionarios atiendan las observaciones en tiempo y forma, priorizando la seguridad de los estudiantes.

Asimismo, se dio a conocer que aún faltan por revisar 16 vehículos que no pertenecen a ninguna organización formal, por lo que actualmente se integra el listado correspondiente para someterlos también a la inspección físico-mecánica en los próximos días.