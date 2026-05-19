OIRSA realiza vacunación contra gusano barrenador en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En respuesta a la detección del primer caso de gusano barrenador en ganado, en la Región Carbonífera, brigadas del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) iniciaron un operativo de vacunación en ranchos y ejidos de los municipios de esta cuenca.

Esta medida busca contener la propagación del parásito que afecta gravemente la salud del ganado bovino. La mañana de este martes, el barrido abarcó el Municipio de Múzquiz.

El caso inicial se registró en el rancho El Pato, ubicado en San Juan de Sabinas, colindante con el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Tras confirmar la presencia del gusano en una cría recién nacida, específicamente en el ombligo del bovino, se activaron los protocolos de emergencia para proteger al resto de los animales y evitar un brote mayor en la región.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos en Múzquiz, este martes se vacunarán al menos 300 vacas, y las acciones continuarán el día de mañana para ampliar la cobertura.

La estrategia busca garantizar que el ganado de la zona quede protegido ante el riesgo de contagio.

Las brigadas trabajan en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de ranchos y ejidos posibles.

Impacto en la comunidad

La intención es blindar la producción ganadera local y evitar pérdidas económicas para los productores.

Este operativo refleja la importancia de la vigilancia sanitaria en el campo y la rápida respuesta de las autoridades ante la aparición de enfermedades que ponen en riesgo la ganadería.

La detección temprana y la vacunación masiva son claves para preservar la salud animal y proteger el sustento de cientos de familias en Múzquiz y sus alrededores.