En El Pueblo deja choque cinco heridos

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde del lunes en la colonia El Pueblo dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, además de cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El percance ocurrió minutos después de las 18:00 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Mina, donde el estruendo del impacto alarmó a vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios al escuchar el fuerte golpe entre dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, Andrea Morales circulaba hacia el norte sobre la calle Cuauhtémoc al volante de un automóvil Chevrolet Beat color blanco. Sin embargo, al llegar al cruce fue impactada por un Ford Focus color gris conducido por Jennifer Elizondo, quien presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto al intentar incorporarse a la vía preferencial.

La fuerza del encontronazo dejó severamente dañadas ambas unidades y provocó momentos de angustia, principalmente entre los tripulantes del Ford, donde viajaban tres menores de edad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al sitio para brindar los primeros auxilios a los involucrados, quienes presentaban golpes y crisis nerviosa debido al aparatoso accidente.

Entre los lesionados se encontraban los hermanos Alison 'N', de 6 años; Adrián 'N', de 3; y el pequeño Abdiel 'N', de apenas un año de edad, quienes fueron valorados por socorristas en el lugar para descartar lesiones de gravedad.

Debido a la magnitud del impacto, varios de los ocupantes recibieron atención prehospitalaria dentro de las unidades mientras eran estabilizados por el personal de rescate, generando momentos de tensión entre familiares y vecinos que observaban la escena.

Por fortuna, ninguno de los lesionados requirió traslado de urgencia a un hospital, aunque todos fueron sometidos a valoración médica preventiva.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras grúas retiraban los vehículos involucrados para liberar la circulación.