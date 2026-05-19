Héroes sin capa: estudiantes rescataron a pareja de adultos mayores de incendio en la colonia Anáhuac

Dos jóvenes estudiantes se convirtieron en héroes la noche de este lunes luego de arriesgar su vida para salvar a una pareja de adultos mayores atrapados en un voraz incendio que consumió su vivienda en la colonia Anáhuac.

Los protagonistas de este acto de valentía son César Gael Salas Ortiz, de 20 años y estudiante de la UPMF, así como Sebastián Rojas, también de 20 años y estudiante de universidad de Durango de MVA.

¿Cómo ocurrió el rescate?

De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes se encontraban en la esquina de la calle Maxtla cuando observaron que de una vivienda salía una gran cantidad de humo y fuego.

Al acercarse, escucharon los desesperados gritos de auxilio de una mujer que se encontraba atrapada en el interior del domicilio.

Sin pensarlo dos veces, César y Sebastián corrieron hacia la casa y, ante la emergencia, derribaron la puerta para ingresar entre el humo y las llamas. Dentro lograron rescatar a doña Graciela y don Juanito, ambos de aproximadamente 70 años de edad.

Acciones de los cuerpos de emergencia

Tras el rescate, cuerpos de emergencia arribaron al lugar para sofocar el incendio y brindar atención médica a la pareja.

Los adultos mayores fueron trasladados a un hospital, donde permanecen estables y bajo observación médica debido a algunas quemaduras en brazos y rostro, mismas que no son consideradas de gravedad.

Vecinos de la colonia reconocieron el valor de los estudiantes, quienes sin importar el riesgo actuaron de inmediato para salvar la vida de los adultos mayores, convirtiéndose en verdaderos héroes sin capa.