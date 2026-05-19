Devastador incendio consume dos viviendas y deja a familias sin patrimonio en Sabinas

Sabinas, Coahuila.- Un fuerte incendio registrado la tarde de este martes en un domicilio ubicado en el número 564 de la calle Juárez, entre Degollado y Acuña, en la colonia Centenario, movilizó a corporaciones de emergencia y dejó pérdidas totales en dos viviendas, afectando a varias familias que prácticamente quedaron sin pertenencias.

Las intensas llamas consumieron por completo dos habitaciones y gran parte de los objetos de valor que se encontraban en el interior de los domicilios. Vecinos del sector alertaron a las autoridades al observar una densa columna de humo, lo que provocó la rápida movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil de Sabinas, quienes trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

El incendio ocurrió en la colonia Centenario, donde dos viviendas fueron consumidas por las llamas.

Al lugar también acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos mujeres y un hombre que presentaban crisis nerviosa e intoxicación leve por inhalación de monóxido de carbono. Tras ser valorados en el sitio, los afectados permanecieron bajo observación mientras continuaban las labores de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, en una de las viviendas habitaban tres adultos mayores —dos mujeres y un hombre— mientras que en el segundo domicilio residía un matrimonio junto a sus dos hijos menores, de 8 y 5 años de edad. Las autoridades señalaron que una posible falla eléctrica o cortocircuito habría originado el incendio, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen las causas exactas del siniestro.

Las autoridades investigan las causas del incendio, que podría ser un cortocircuito.

Tras la tragedia, familiares, vecinos y ciudadanos comenzaron a solicitar apoyo solidario para las familias afectadas, quienes perdieron prácticamente todo su patrimonio. Se requieren donaciones de ropa, alimentos, artículos de higiene personal, muebles y enseres domésticos para ayudar a los damnificados a enfrentar esta difícil situación.