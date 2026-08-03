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Coahuila

Inician campamento para fortalecer a la niñez

La alcaldesa Sari Pérez Cantú convivió con los participantes al iniciar el campamento y agradeció la confianza de las familias al integrarse a esta actividad.

Por Staff / La Voz - 03 agosto, 2026 - 07:23 p.m.
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      Frontera, Coah.- Con el objetivo de promover la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de la niñez fronterense; con entusiasmo y mucha energía, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio la bienvenida a las niñas y los niños que participan en el Campamento de Verano 2026, una iniciativa del Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Fomento Deportivo, que durante dos semanas ofrecerá actividades deportivas, recreativas y formativas.

      Durante el arranque del campamento, la presidenta municipal se integró a la rutina de calentamiento y convivió con las y los más de cien asistentes, invitándolos a disfrutar esta experiencia, hacer amigos y aprovechar cada una de las actividades. "Agradezco de corazón la confianza de las madres y padres de familia al permitirnos compartir estos días con lo más valioso que tienen: sus hijos. Queremos que aprendan, se diviertan y vivan unas vacaciones llenas de experiencias positivas", expresó Sari Pérez Cantú, quien además reiteró que estará atenta y dando seguimiento al desarrollo del campamento.

       

      La directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, informó que el programa se desarrollará del 3 al 14 de agosto y contará con la participación de distintas dependencias municipales, entre ellas Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y el DIF Municipal, para acercar a las niñas y los niños conocimientos sobre prevención, educación vial y cultura de la protección civil.

       

      Asimismo, las y los participantes disfrutarán de actividades como básquetbol, voleibol, zumba kids, jiu-jitsu, acondicionamiento físico y talleres recreativos, en un ambiente seguro y supervisado por personal capacitado. Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Frontera fortalece espacios que promueven la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de la niñez, ofreciendo a las familias alternativas de calidad durante el periodo vacacional.

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