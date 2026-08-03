Recuerda Castaños a Ildefonso Fuentes

Castaños, Coah.- Con una ceremonia cívica, el Gobierno Municipal de Castaños conmemoró el 152 aniversario luctuoso del Coronel Ildefonso Fuentes, héroe castañense cuyo legado forma parte de la identidad histórica y cultural del municipio.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de autoridades municipales, quienes destacaron la importancia de recordar a quienes, con su valentía y compromiso, contribuyeron a construir la historia de Castaños y de México.

Durante la ceremonia se resaltó la trayectoria militar del Coronel Ildefonso Fuentes, quien participó en la defensa de los pueblos de la región y posteriormente se incorporó a la lucha liberal durante la Guerra de Reforma, además de participar en acontecimientos relacionados con la defensa de la soberanía nacional.

En su mensaje, la presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora señaló que recordar al Coronel Ildefonso Fuentes representa mucho más que cumplir con una fecha del calendario histórico, pues permite fortalecer entre las nuevas generaciones el conocimiento sobre sus raíces.

"Para nosotros es un orgullo recordar al Coronel Ildefonso Fuentes, un hombre que luchó incansablemente y que dejó una huella profunda en la historia de nuestro municipio. Es nuestra responsabilidad mantener vivo su legado y evitar que estas historias queden en el olvido", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció la participación del ingeniero Sostenes de Hoyos, investigador y promotor de la historia local, quien con sus investigaciones, documentos y aportaciones contribuye a enriquecer el conocimiento sobre el pasado del municipio.

Destacó que este tipo de ceremonias adquieren especial relevancia porque permiten que la historia salga de los libros y se convierta en una experiencia viva para las familias.

"Honor y gloria al Coronel Ildefonso Fuentes. Que su legado permanezca siempre en la memoria de Castaños y de cada una de nuestras familias, porque su valentía, dedicación y esfuerzo dejaron una huella imborrable en nuestra historia", concluyó.