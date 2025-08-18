Familiares exigen justicia por intoxicación en hotel

La tarde de este lunes 18 de agosto, familiares de los trabajadores intoxicados en el hotel Hampton Inn Saltillo bloquearon el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del establecimiento, para exigir que la cadena hotelera asuma su responsabilidad ante los gastos médicos que superan los 60 mil pesos y la falta de atención directa a los afectados.

El cierre de uno de los principales corredores viales de la ciudad se dio como medida de presión, luego de que los manifestantes aseguraran que hasta ahora no han recibido respuesta oficial por parte de la empresa, pese a la gravedad del caso y la muerte de Carlos Fernando Galindo, de 59 años, guardia de seguridad del hotel.

Los inconformes señalaron que alrededor de 20 trabajadores resultaron intoxicados el viernes pasado tras consumir una comida laboral, una discada, dentro del hotel.

Al menos diez de ellos permanecen hospitalizados en clínicas privadas, donde los costos de atención inicial alcanzan los 50 o 60 mil pesos.

"Son 59 personas que todavía están en riesgo y esperamos que no aumenten más, porque todos consumieron los mismos alimentos. Lo que queremos es que alguien de esta empresa salga y dé la cara. No puede ser posible que haya más fallecidos y nadie responda", expresó uno de los manifestantes.

La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una investigación por presunta intoxicación alimentaria, pues los síntomas se presentaron inmediatamente después de que los trabajadores consumieran alimentos en el comedor del establecimiento.

Mientras tanto, los familiares advirtieron que no retirarán la protesta hasta obtener garantías de atención médica para todos los empleados afectados, así como un pronunciamiento oficial de la cadena hotelera.