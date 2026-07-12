Campaña de canje de botellas PET por árboles en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú invitó a las familias de Frontera a participar en la campaña de canje de botellas PET por árboles frutales y de sombra, una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal, a través del Departamento de Ecología, que ha registrado una amplia participación ciudadana.

El director de Ecología, Alejandro Sánchez, informó que de los 300 árboles disponibles al inicio de la campaña, únicamente quedan alrededor de 70 ejemplares, reflejo del interés de las y los fronterenses por contribuir al cuidado del medio ambiente y hacer de Frontera una ciudad cada vez más verde.

El canje se realiza de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el pórtico de la Presidencia Municipal. Las personas interesadas solo deben entregar botellas de plástico PET y recibirán un árbol para plantarlo en su hogar o en un espacio donde pueda crecer y aportar beneficios a la comunidad.

Entre las especies disponibles se encuentran ciruelo, durazno y chabacano, además de árboles de sombra, que contribuyen a mejorar la calidad del aire, disminuir el impacto de las altas temperaturas y fortalecer las áreas verdes del municipio.

Alejandro Sánchez señaló que, por instrucciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, ya se realizan gestiones para incorporar nuevos ejemplares y dar continuidad a esta estrategia de reforestación, con el objetivo de llevar árboles a plazas, escuelas y otros espacios públicos del municipio.

Sari Pérez reiteró la invitación a la ciudadanía para aprovechar los árboles disponibles y sumarse a esta campaña, convencida de que cuando gobierno y sociedad trabajan en equipo es posible construir una ciudad más limpia, más verde y con mejores espacios para las familias, con orden y rumbo.