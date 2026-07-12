Coahuila: Fiscalía asegura armas en domicilios de agresores

SALTILLO, COAH.- Como parte de las acciones para proteger a víctimas de violencia familiar, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila ha asegurado 74 armas de fuego desde septiembre del año pasado en viviendas de presuntos agresores, informó la titular de la dependencia, Katy Salinas Pérez.

La funcionaria explicó que los aseguramientos se derivan de denuncias en las que las propias víctimas reportan que las armas eran utilizadas para intimidarlas o amenazarlas dentro del entorno familiar, por lo que la autoridad activa mecanismos de intervención para reducir el nivel de riesgo.

Detalló que, una vez presentada la denuncia, la Fiscalía verifica la información y, según las características de cada caso, solicita órdenes de cateo o aplica medidas de protección emitidas por el Ministerio Público para retirar el armamento del domicilio.

"Recuperamos las armas de fuego, damos vista a la Sedena y al Ministerio Público Federal para verificar si están registradas y conocer su origen y forma de adquisición", señaló.

Salinas Pérez indicó que cuando la persona denunciada pertenece a una corporación policial, existe un procedimiento específico que permite, en coordinación con los mandos de la institución correspondiente, retirar de manera inmediata el arma de cargo.

La fiscal destacó que las 74 armas aseguradas permanecían en domicilios donde eran empleadas como instrumento de intimidación hacia las víctimas y no con fines de protección personal.

"Las armas pueden ser para resguardarse o defenderse, pero no para atacar o amenazar a otra persona", enfatizó.

Añadió que en menos del 10 % de las denuncias por violencia familiar se reporta la existencia de un arma de fuego en el domicilio; sin embargo, cuando esta circunstancia es confirmada, la intervención de las autoridades se realiza de forma inmediata debido al riesgo que representa para las víctimas.