Contactanos
Coahuila

San Buenaventura lanza campaña de concientización sobre seguridad vial

La campaña se lleva a cabo en escuelas y puntos estratégicos de San Buenaventura, promoviendo la seguridad vial.

Por Staff / La Voz - 12 marzo, 2026 - 05:16 p.m.
San Buenaventura lanza campaña de concientización sobre seguridad vial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar una cultura de responsabilidad vial, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del departamento de Transporte y Vialidad, realiza durante esta semana una campaña de concientización dirigida a motociclistas y conductores que circulan por la ciudad.

      El director de Transporte y Vialidad, Jesús Garza, informó que junto con agentes de tránsito se llevan a cabo recorridos en distintos puntos del municipio, incluyendo planteles educativos como la Escuela Secundaria Andrés S. Viesca, CECyTEC San Buenaventura y CBTA 209, así como en el primer cuadro de la ciudad, donde se invita a los ciudadanos a respetar el reglamento de tránsito.

       

      Durante la actividad se entregan folletos informativos y se exhorta a los motociclistas a adoptar medidas básicas de seguridad para proteger su vida y la de los demás.

      Entre las principales recomendaciones destacan:

      · Usar casco de seguridad bien abrochado y ajustado.

      · Máximo dos personas por motocicleta.

      · No usar el celular mientras se conduce.

      · Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

      · No conducir bajo los efectos del alcohol.

      · Utilizar calzado cerrado y evitar sandalias.

       

      Asimismo, se recuerda a los conductores la importancia de portar la documentación de la motocicleta, contar con placas de circulación y licencia de conducir vigente.

      Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones forman parte de las campañas permanentes de concientización, destacando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados