San Buenaventura lanza campaña de concientización sobre seguridad vial

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar una cultura de responsabilidad vial, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del departamento de Transporte y Vialidad, realiza durante esta semana una campaña de concientización dirigida a motociclistas y conductores que circulan por la ciudad.

El director de Transporte y Vialidad, Jesús Garza, informó que junto con agentes de tránsito se llevan a cabo recorridos en distintos puntos del municipio, incluyendo planteles educativos como la Escuela Secundaria Andrés S. Viesca, CECyTEC San Buenaventura y CBTA 209, así como en el primer cuadro de la ciudad, donde se invita a los ciudadanos a respetar el reglamento de tránsito.

Durante la actividad se entregan folletos informativos y se exhorta a los motociclistas a adoptar medidas básicas de seguridad para proteger su vida y la de los demás.

Entre las principales recomendaciones destacan:

· Usar casco de seguridad bien abrochado y ajustado.

· Máximo dos personas por motocicleta.

· No usar el celular mientras se conduce.

· Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

· No conducir bajo los efectos del alcohol.

· Utilizar calzado cerrado y evitar sandalias.

Asimismo, se recuerda a los conductores la importancia de portar la documentación de la motocicleta, contar con placas de circulación y licencia de conducir vigente.

Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones forman parte de las campañas permanentes de concientización, destacando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.