Secretaría de Salud de Coahuila alerta sobre rickettsiosis y garrapatas

FRONTERA, COAHUILA.- El titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que en lo que va del año se han registrado cuatro fallecimientos por Rickettsiosis en el estado, uno de ellos en el municipio de Frontera.

Durante una campaña de descacharrización realizada en el Ejido 8 de Enero, el funcionario estatal habló sobre el reciente caso de una mujer de 54 años de la colonia Jardines del Aeropuerto, quien perdió la vida a consecuencia de la mordedura de una garrapata infectada.

Explicó que, lamentablemente, fue hasta después de su fallecimiento cuando se tomó la muestra que confirmó que la causa fue rickettsiosis, ya que inicialmente los médicos consideraban que los síntomas correspondían a otra enfermedad.

De acuerdo con el secretario, en la entidad se han detectado seis casos de la enfermedad en las regiones Laguna, Sureste y Centro, donde se ubica Frontera; sin embargo, cuatro de los pacientes no lograron sobrevivir.

"El problema es que se confunde con otro tipo de padecimientos, no se diagnostica ni se realiza la prueba a tiempo, y cuando finalmente se detecta, la persona ya llega muy deteriorada", señaló.

Ante esta situación, indicó que la Secretaría de Salud ha intensificado la capacitación dirigida a personal de farmacias, consultorios y clínicas, con el objetivo de que puedan identificar los síntomas y actuar con mayor rapidez.

"Hemos estado capacitando para detectar la rickettsia. Si hay sospecha hay que hacer el estudio; preferimos que salga negativo a que tenga otro final. Es mejor hacer la prueba y estar a tiempo de dar el tratamiento", enfatizó.

Eliud Aguirre recordó que la rickettsiosis es una enfermedad transmitida por la mordedura de garrapata y que puede tener una mortalidad superior al 50 por ciento si no se detecta y atiende de manera oportuna.