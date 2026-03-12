Sari Pérez Cantú lanza campaña de salud en Frontera: descacharrización y prevención

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de blindar la salud de las familias fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó en el Ejido 8 de Enero el arranque de la Campaña de Descacharrización y acciones preventivas contra enfermedades transmitidas por vector. En una estrecha sinergia con el Gobierno del Estado, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por el Secretario de Salud, Dr. Eliud Aguirre, el subsecretario de gobierno Sergio Sisbeles y el Director de Salud Municipal, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija. Juntos, dieron inicio a esta jornada integral que busca eliminar criaderos de mosquitos y concientizar a la población sobre la importancia de mantener patios limpios para evitar riesgos de dengue, zika y chikungunya.

Durante el evento, la edil destacó que este esfuerzo es el resultado de la visión compartida con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien a través del programa Mejora Coahuila, ha priorizado la protección de la salud en cada rincón del estado. "En Frontera tenemos muy claro que la salud comienza con la prevención. Por ello, hoy sumamos capacidades entre Estado y Municipio para llevar acciones concretas hasta la puerta de sus hogares", señaló la edil. La campaña incluye la colocación estratégica de tolvas para que las familias se deshagan de artículos en desuso, así como la entrega de abate casa por casa para eliminar larvas. Además, se integraron servicios de desparasitación para mascotas y protección contra garrapatas y pulgas, atendiendo la salud de manera integral.

El Dr. Eliud Aguirre reconoció la disposición de la administración municipal para facilitar estas brigadas, las cuales son fundamentales para anticiparse a las temporadas de mayor incidencia de enfermedades por vector, garantizando entornos seguros y saneados para la comunidad rural. Pérez Cantú hizo un llamado a las familias del Ejido 8 de Enero y sectores aledaños para participar activamente revisando sus entornos y eliminando recipientes con agua acumulada. "El cuidado de la salud es una tarea compartida; gobierno y ciudadanía debemos ser un solo equipo. Si cada quien hace su parte en casa, protegemos a los más vulnerables", enfatizó. Finalmente, la alcaldesa agradeció al personal operativo y a las autoridades estatales por elegir a Frontera como un punto clave en esta estrategia de salud pública. Reafirmó su compromiso de seguir gestionando recursos y programas que fortalezcan el bienestar social, asegurando que la prevención seguirá siendo el eje central de su gestión.