Sari Pérez anuncia nueva empresa que generará empleos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio a conocer que el municipio de Frontera podría recibir próximamente la instalación de una nueva empresa que generaría alrededor de 70 empleos, lo que representaría un respiro para la economía local.

La edil explicó que actualmente se encuentran a la espera de indicaciones por parte de la Secretaría de Economía para realizar el anuncio formal, ya que el proyecto aún se encuentra en proceso de confirmación.

"Viene una empresa, pero estamos esperando las indicaciones; tal vez no es mucha contratación, pero sí es proyección para el municipio. Estamos en espera del secretario de Economía para que nos digan cuándo se podrá anunciar", expresó.

De acuerdo con la alcaldesa, la compañía se instalaría en una nave industrial que ya se encuentra ubicada sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde se prevé que se generen alrededor de 70 nuevas fuentes de empleo.

Pérez Cantú señaló que, aunque el número de plazas no es elevado, la llegada de esta empresa representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico de la ciudad y abrir la puerta a futuras inversiones.

Asimismo, destacó que el municipio continúa trabajando en la promoción de Frontera como destino para nuevas empresas, mediante incentivos fiscales y mejoras en la imagen urbana.

Finalmente, mencionó que estas acciones también se realizan de forma coordinada con el gobierno estatal, con la intención de seguir atrayendo inversiones que generen más empleos y crecimiento para el municipio.