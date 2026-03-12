Protección Animal Frontera: 15 mascotas con garrapatas detectadas

FRONTERA, COAHUILA.- Autoridades de Protección Animal del municipio de Frontera detectaron al menos 15 casos graves de mascotas infestadas de garrapatas, las cuales no se encontraban en situación de calle, sino dentro de domicilios con dueños responsables de su cuidado.
La coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, informó que esta situación se ha identificado luego de reforzar las revisiones tras el fallecimiento de una mujer de la colonia Jardines del Aeropuerto a causa de una mordedura de garrapata, relacionada con la enfermedad conocida como Rickettsiosis.
La funcionaria explicó que, además de los casos graves, se han detectado alrededor de 15 situaciones de dueños irresponsables que mantienen a sus perros en condiciones inadecuadas, con infestaciones de garrapatas.
"La recomendación es no esperar a que el perro se esté rascando o que ya tenga garrapatas. Lo mejor es prevenir, desparasitarlo de una a dos veces al año y aplicar baños garrapaticidas", señaló.
De los 15 casos graves detectados, uno corresponde a un perro en situación de calle, mientras que el resto pertenece a animales con dueño. Las colonias donde se ha identificado mayor problemática son Borja, Occidental y Colosio, donde además existe sobrepoblación canina.
Ibarra indicó que apenas este miércoles se aseguró a seis cachorros que se encontraban dentro de un domicilio en condiciones de omisión de cuidados, ya que presentaban garrapatas, pulgas, además de deshidratación.
La coordinadora subrayó que, aunque existe sobrepoblación de perros en las calles, el problema principal actualmente radica en la falta de responsabilidad de algunos dueños de mascotas.
Finalmente, informó que los propietarios de los seis cachorros fueron citados para este viernes en la Dirección de Salud municipal, donde se buscará llegar a un acuerdo reparatorio, debido a que los animales requerirán atención médica y cuidados adicionales.