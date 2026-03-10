Leija promueve campaña de descacharrización en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso de proteger la salud de las familias y reforzar las acciones preventivas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas mantiene activa la campaña de descacharrización, una estrategia enfocada en prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.

A través del Departamento de Salud Municipal y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 05 de Coahuila, se realizan recorridos en distintos sectores del municipio para retirar cacharros, recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

Durante estas jornadas, además de la recolección de objetos, también se promueven entre la población diversas medidas de higiene y prevención, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de mantener patios limpios y eliminar cualquier recipiente donde pueda almacenarse agua.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega afirmó que la prevención es una de las herramientas más importantes para evitar la propagación de esta enfermedad, destacando la importancia de la participación activa de la ciudadanía.

"El combate al dengue es una tarea que requiere del trabajo conjunto entre autoridades y sociedad. Como gobierno estamos realizando acciones de descacharrización y prevención, pero es fundamental que las familias también contribuyan manteniendo sus patios limpios y eliminando recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que la administración municipal continuará impulsando estrategias coordinadas con las autoridades sanitarias para proteger el bienestar de la población, priorizando acciones preventivas que permitan reducir riesgos sanitarios y cuidar la salud de las familias del municipio.

"Invitamos a la ciudadanía a sumarse a estas acciones, revisando de manera constante sus viviendas, azoteas y patios, eliminando objetos en desuso y evitando la acumulación de agua, ya que estas medidas son clave para prevenir la reproducción del mosquito transmisor del dengue", finalizó el presidente municipal.

Estas labores forman parte del compromiso de seguir impulsando programas de salud preventiva y mantener a Cuatro Ciénegas como un municipio que trabaja de manera responsable por el bienestar y la seguridad sanitaria de su población.