Instalan 22 luminarias en Ampliación Saca de Bucareli

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura continúa avanzando en la instalación de luminarias en el sector Ampliación Saca de Bucareli, donde se colocarán un total de 22 nuevas lámparas para fortalecer la iluminación y seguridad de las familias que habitan en esta zona.

El alcalde Javier Flores Rodríguez explicó que estos trabajos forman parte del proceso de ampliación de la red eléctrica que se realiza en este sector del municipio, con el objetivo de mejorar los servicios básicos y brindar mayor seguridad a los habitantes.

Las labores son realizadas por la cuadrilla del departamento de Alumbrado Público, quienes trabajan en la colocación y cambio de lámparas en distintas calles que conectan con la carretera a Abasolo y la prolongación Humberto Rodríguez, conocida por los vecinos como "La Brecha".

Durante el recorrido de supervisión, el director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez, revisó junto al alcalde el avance de los trabajos para asegurar que la instalación se realice de manera adecuada y en beneficio de la comunidad.