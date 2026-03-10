Tuilzie Ibarra condena campaña de odio hacia perros en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Una campaña difundida en redes sociales que invita a la población a matar perros callejeros encendió la alerta entre autoridades de Protección Animal, quienes advirtieron que este tipo de mensajes solo fomentan la violencia y el odio hacia los animales.

La coordinadora de Protección Animal de Frontera, Tuilzie Ibarra, señaló que recientemente comenzó a circular en redes sociales una publicación realizada por un usuario anónimo, en la que se convoca a la ciudadanía a sumarse a una supuesta "matanza" de perros, argumentando que existe una sobrecarga y que muchos propietarios son irresponsables.

Ante esta situación, la funcionaria lamentó que hechos recientes registrados en la región hayan provocado que algunas personas generalicen y "satanicen" a todos los perros, especialmente a los que se encuentran en situación de calle.

Indicó que casos como el del pastor belga que atacó a la niña Pilo, así como otro incidente ocurrido en la región Centro donde un perro agredió a una mujer —sin poner en riesgo su vida—, han avivado comentarios negativos contra los animales.

"Son ataques que han pasado por dueños irresponsables. En el primer caso es no dejar solos a los niños con los perros, por los instintos que tienen, y en el segundo, el perro no estaba acostumbrado a estar en la calle y atacó a la señora", explicó.

Ibarra subrayó que promover la violencia contra los perros no es la solución al problema de la sobrepoblación, ya que este tipo de movimientos solo generan más odio hacia las mascotas y fomentan conductas agresivas entre la población.

"Este movimiento solo incita al odio hacia las mascotas y provoca que la gente se quiera unir a la violencia, y tristemente quienes la llevan son los perros que están en la calle", señaló.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en la tenencia de mascotas y a optar por acciones como la esterilización y el cuidado adecuado de los animales, en lugar de promover la violencia.