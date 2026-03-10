La bebé milagro Margarita vuelve a caminar en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Después de permanecer hospitalizada y enfrentar un pronóstico médico poco alentador, la pequeña Margarita regresó a su hogar en la colonia Occidental, en Frontera, donde vecinos y familiares hoy la llaman "la bebé milagro".

La menor sobrevivió a un grave accidente doméstico que le provocó severas quemaduras y que, en un inicio, le dejó apenas un 20 por ciento de probabilidades de vida. Sin embargo, contra todos los pronósticos médicos, hoy vuelve a caminar, sonríe y continúa su proceso de recuperación rodeada del cariño de su familia.

Fue la tarde del 7 de enero cuando la vida de la familia cambió por completo. Margarita se encontraba en su andador dentro de su casa cuando accidentalmente una olla con frijoles hirviendo cayó sobre ella, provocándole quemaduras en cerca del 50 por ciento de su cuerpo y afectaciones en algunos órganos.

Debido a la gravedad de las lesiones, la menor fue trasladada de urgencia al hospital Shriners Children´s Northern California, en Sacramento, donde fue sometida a diversas cirugías de injertos de piel y a un tratamiento especializado que permitió estabilizar su estado de salud.

Tras varias semanas de atención médica, Margarita regresó a su domicilio ubicado en la calle Privada Ayuntamiento, donde su recuperación ha sorprendido incluso a su propia familia.

"Ya está bien, gracias a Dios. De hecho, ya hasta camina", expresó su madre, Mónica Romero, con la voz entrecortada al recordar el difícil proceso que enfrentaron.

Aunque la pequeña aún cojea ligeramente y una de sus manos presenta movilidad limitada debido a los injertos, verla caminar por la casa representa un verdadero milagro para quienes la acompañaron durante su recuperación. Actualmente utiliza un traje de compresión durante 23 horas al día para evitar que la piel se retraiga y cause complicaciones en las cicatrices.

Además, médicos especialistas analizan realizar procedimientos adicionales para mejorar la movilidad de su mano y de uno de sus pies. Como parte de su seguimiento médico, el próximo 5 de junio Margarita viajará a Tijuana para una evaluación que podría derivar en un nuevo traslado a California, donde recibiría tratamientos especializados como terapia láser para disminuir las cicatrices y mejorar la elasticidad de su piel.

"No quiero que la miren como si fuera una niña con discapacidad. Ella es una niña normal, solo necesita cuidados", afirmó su madre que insiste en que su hija debe ser vista como cualquier otra niña.

Margarita continúa utilizando medicamentos y cremas especiales para tratar las quemaduras, entre ellas la crema Minerin de la línea Major, además de otros tratamientos médicos que forman parte de su recuperación.

Quienes deseen apoyar a la familia pueden comunicarse a los teléfonos 844 833 20 41 y 866 231 15 02, o acudir directamente a su domicilio en la colonia Occidental.