Frontera: Padres de familia cierran jardín de niños Florecita por falta de directora

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia del jardín de niños Florecita, ubicado en la colonia Roma, cerraron las instalaciones del plantel en protesta por diversas irregularidades que aseguran se han presentado desde finales del año pasado, entre ellas la falta de directora y constantes cambios de personal.

Fue la tarde-noche del lunes cuando alrededor de 10 madres de familia, encabezadas por Paola Rodríguez, colocaron cadenas y cartulinas en el acceso principal del preescolar, manifestando su inconformidad ante la situación que, aseguran, afecta directamente a los alumnos.

De acuerdo con las inconformes, desde el mes de diciembre el plantel se encuentra sin directora, lo que ha generado desorganización en la operación de la institución.

Además, señalaron que en febrero alzaron la voz luego de que la trabajadora manual fuera retirada del plantel, situación que calificaron como injustificada, por lo que durante varias semanas ellas mismas tuvieron que cooperar para pagar a una persona que realizara la limpieza de las instalaciones.

"En diciembre se retiró la directora y en enero también se fue la intendente de forma injustificada. Apenas esta semana pusieron a otra, pero todo ese tiempo las mamás tuvimos que pagar para que limpiaran el plantel, cuando es la Secretaría de Educación quien debería hacerse cargo", expresó Paola Rodríguez.

Las madres también manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que una docente del grupo de tercero sea removida en los próximos días, decisión con la que no están de acuerdo.

"No estamos de acuerdo en que nos cambien a la maestra de tercero, porque eso afectaría a nuestros hijos en esta etapa del semestre. No sabemos por qué la quieren quitar; es mejor que termine el ciclo escolar. No nos dan razones y ya van varias cosas que no nos gustan", señalaron.

Indicaron que el jardín de niños permanecerá cerrado hasta que autoridades de la Secretaría de Educación acudan al plantel y les proporcionen información clara sobre los cambios realizados, así como una solución a las problemáticas que se han presentado.