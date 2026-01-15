Campaña de limpieza en Cuatro Ciénegas: Víctor Manuel Leija promueve espacios seguros

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y garantizar espacios dignos y seguros para la población, el Departamento de Obras Públicas llevó a cabo una intensa campaña de limpieza en la colonia Magdalenas.

Durante la jornada, se realizaron recorridos en distintos sectores de la colonia, donde se detectó la acumulación de escombro en la vía pública, procediendo a emitir las notificaciones correspondientes, con la finalidad de generar conciencia y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Estas acciones forman parte de las prioridades de la administración municipal que encabeza el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien ha reiterado la importancia de mantener en buenas condiciones los espacios públicos, calles y banquetas, como una medida clave para el bienestar de las familias.

"Para nosotros es fundamental que la ciudadanía cuente con espacios públicos limpios, ordenados y seguros. Estas acciones no solo mejoran la imagen urbana, también previenen riesgos y fortalecen la convivencia en las colonias", destacó el edil.

El Alcalde subrayó que el trabajo del Gobierno Municipal va de la mano con la corresponsabilidad social, haciendo un llamado a la población a sumarse a estas acciones encaminadas a garantizar entornos limpios, seguros y transitables.

"Contar con espacios dignos es una tarea compartida, por ello invitamos a la ciudadanía a respetar las indicaciones y evitar el depósito de escombro en la vía pública, para seguir unidos construyendo colonias más limpias, ordenadas y seguras", señaló el Presidente Municipal.

Estas labores contribuyen a mejorar la imagen urbana, fortalecer el orden y mantener condiciones adecuadas de seguridad, por lo que el Departamento de Obras Públicas mantiene recorridos constantes y continúa notificando los escombros detectados, reafirmando así el compromiso con el bienestar y la calidad de vida de la población.